В Госдуме предложили разрешить лечить тяжёлые заболевания у животных лекарствами для людей

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что некоторые лекарства, которыми лечат людей от онкологических, сердечно-сосудистых и других тяжёлых заболеваний, можно разрешить и для помощи животным.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Минсельхозе поддержали инициативу, прислав положительный отзыв на предложение кабмину. В настоящее время в Госдуме совместно с министерством работают над формулировками. По словам Бурматова, на следующей неделе документ могут направить в правительство.

«Сейчас ветеринарные клиники не имеют права закупать лекарства, которых нет в перечне препаратов для ветеринарного применения. А в нём в основном препараты для лечения продуктивных, то есть сельскохозяйственных животных. Лечат же их не от всех болезней», — сказал Бурматов.

По его словам, у домашних питомцев лечат и онкологию, и сердечно-сосудистые заболевания, и болезни глаз, зубов и ушей, а существующего перечня ветеринарных препаратов, который изначально создавался для других целей, для этого недостаточно.

«Во многих странах действует следующий протокол. Если исчерпан перечень ветеринарных средств, ветеринарный врач имеет право использовать лекарство из перечня медицинских препаратов, исходя из соответствующих протоколов лечения, дозировок, веса животного, его вида и так далее. Нам, по большому счёту, тоже нужно легализовать использование ряда медицинских препаратов в тех случаях, когда это необходимо», — отметил депутат.

По его словам, в министерстве назвали возможной такую конструкцию — зарегистрировать ряд препаратов в качестве ветеринарных в упрощённом порядке.

«Радио 1» ранее сообщало, что более трети россиян тратят на домашних питомцев до 3 тыс. рублей ежемесячно.