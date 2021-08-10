Синоптик Леус рассказал о погоде в столичном регионе 10 августа

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с ТАСС о погоде в столичном регионе 10 августа.

Он сообщил, что «столичный регион сегодня окажется в тёплом секторе циклона, а ближе к вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта, поэтому во второй половине дня будет облачная, с прояснениями, погода, местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, возможны грозы».

По его словам, дожди не будут обложными и сплошными, а будут носить летний характер кратковременных осадков.

«Такая ситуация в столице сохранится на ближайшие два-три дня, если вторник не считать», — добавил Леус.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинскую область вернётся жаркая погода до +30 °С с 10 августа.