Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Московском регионе

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В Подмосковье во второй половине дня во вторник, 10 августа, придут дожди с запада. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Московском регионе
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Жаркая погода сегодня, жаркая погода завтра, но завтра ко второй половине дня с запада будут подходить облака, ожидаются осадки. Более основательно дожди пройдут в среду», — отметил Шувалов в эфире «Радио 1».

Он отметил, что затяжные дожди ожидаются в Московском регионе в четверг, 12 августа.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что начавшаяся неделя в центре Европейской России окажется довольно тёплой.

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