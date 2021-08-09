Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Московском регионе
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«Жаркая погода сегодня, жаркая погода завтра, но завтра ко второй половине дня с запада будут подходить облака, ожидаются осадки. Более основательно дожди пройдут в среду», — отметил Шувалов в эфире «Радио 1».
Он отметил, что затяжные дожди ожидаются в Московском регионе в четверг, 12 августа.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что начавшаяся неделя в центре Европейской России окажется довольно тёплой.