Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области в выходные.

«В субботу и воскресенье у нас без дождей не обойдётся, но они будут носить очень локальный и очень кратковременный характер», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, температура составит около +29 °С, на юге региона ожидается до +30 °С.

По словам Шувалова, такая погода сохранится до вторника. Со среды прогнозируется температура в диапазоне +22...+24 °С.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.