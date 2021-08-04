Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Японии
Землетрясение магнитудой 5,9 было зарегистрировано у восточного побережья японского острова Хонсю в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 118 км к юго-востоку от города Иваки.
Очаг залегал на глубине 20 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Японии.
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