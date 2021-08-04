Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 5,9 было зарегистрировано у восточного побережья японского острова Хонсю в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).