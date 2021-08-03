Синоптик прокомментировала непогоду в Тверской области

Короткая ссылка
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала неблагоприятные погодные явления в Тверской области.
Синоптик прокомментировала непогоду в Тверской области
  • РИА Новости

«Вчера европейскую часть России пересекал холодный атмосферный фронт. В Тверскую область он пришёл тогда, когда область была с максимальным нагревом. За ним шёл холодный фронт, более прохладный воздух. И вот перед этим фронтом возникают такие шквальные возмущения, возможны образования смерчей, что и произошло», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, подобные явления происходят днём, с 12:00 до 18:00, что и случилось в рассматриваемом регионе.

Ранее стало известно, что некоторые районы Тверской области пострадали от урагана.

В результате произошедшего погибли три человека.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить