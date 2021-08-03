Синоптик прокомментировала непогоду в Тверской области

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала неблагоприятные погодные явления в Тверской области.

«Вчера европейскую часть России пересекал холодный атмосферный фронт. В Тверскую область он пришёл тогда, когда область была с максимальным нагревом. За ним шёл холодный фронт, более прохладный воздух. И вот перед этим фронтом возникают такие шквальные возмущения, возможны образования смерчей, что и произошло», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, подобные явления происходят днём, с 12:00 до 18:00, что и случилось в рассматриваемом регионе.

Ранее стало известно, что некоторые районы Тверской области пострадали от урагана.

В результате произошедшего погибли три человека.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.