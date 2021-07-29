В Москве планируют отремонтировать памятник Михаилу Лермонтову

Памятник поэту Михаилу Лермонтову, расположенный напротив его дома-музея на Малой Молчановке в Москве, планируют отремонтировать.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отмечается, памятник на Новом Арбате — один из двух монументов в городе, посвящённых Лермонтову.

«Он представляет собой бронзовый бюст на невысоком узком гранитном постаменте. Поэт облачён в офицерский мундир и шинель. Полы шинели развеваются на ветру, создавая фон для скульптурного портрета классика. В настоящее время завершается разработка проекта ремонта монумента», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Соответствующие работы планируется провести в 2022—2023 годах.

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