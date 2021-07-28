Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные.

Она сообщила, что «тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождём различной интенсивности, постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая».

«В субботу в Москве лишь местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье будет небольшой дождь. Установится жаркая погода», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что очень жаркие дни в августе не исключены, несмотря на то что климатический пик жары пройдёт 31 июля — 1 августа.