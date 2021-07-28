Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Короткая ссылка
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные.
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
  • РИА Новости

Она сообщила, что «тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождём различной интенсивности, постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая».

«В субботу в Москве лишь местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье будет небольшой дождь. Установится жаркая погода», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что очень жаркие дни в августе не исключены, несмотря на то что климатический пик жары пройдёт 31 июля — 1 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить