В Омской области ожидаются дожди и жара до +28 °С

Короткая ссылка
Синоптики прогнозируют дождливую погоду на территории Омской области в ближайшие три дня.
В Омской области ожидаются дожди и жара до +28 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на специалистов Обь-Иртышского УГМС.

Согласно данным специалистов, температура воздуха ночью, 29 июля, составит +7…+12 °С, однако со временем он прогреется до +26 °С. Ветер западный, северо-западный, 8—13 м/с.

В пятницу, 30 июля, в регионе сохранится дождливая погода, ночью температура опустится до +6…+11 °С. При этом днём температура будет в пределах +21…+26 °С.

Суббота 31 июля также будет с осадками, а днём ожидается жаркая погода при +28 °С. 

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в ряде российских регионов прогнозируется экстремальная жара. Так, например, на Сахалине температура поднимется выше +30 °C.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить