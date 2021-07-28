В Омской области ожидаются дожди и жара до +28 °С

Синоптики прогнозируют дождливую погоду на территории Омской области в ближайшие три дня.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на специалистов Обь-Иртышского УГМС.

Согласно данным специалистов, температура воздуха ночью, 29 июля, составит +7…+12 °С, однако со временем он прогреется до +26 °С. Ветер западный, северо-западный, 8—13 м/с.

В пятницу, 30 июля, в регионе сохранится дождливая погода, ночью температура опустится до +6…+11 °С. При этом днём температура будет в пределах +21…+26 °С.

Суббота 31 июля также будет с осадками, а днём ожидается жаркая погода при +28 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в ряде российских регионов прогнозируется экстремальная жара. Так, например, на Сахалине температура поднимется выше +30 °C.