В ХМАО синоптики обещают ливни с грозами 26 июля

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с 26 июля и до конца недели будут идти ливни с грозами. Также ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.
В ХМАО синоптики обещают ливни с грозами 26 июля
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«26 июля в восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидаются сильный дождь, гроза, днём порывы ветра до 15—18 м/с. Температура ночью +6... +11 °С, днём — +17... +22 °С. 27—28 июля в регионе местами ожидаются дожди, в отдельных районах гроза», — уточняется в тексте.

В среду, 28 июля, прогнозируется похолодание ночью до +1 °С. Средняя температура в Ханты-Мансийске днём составит +18 °С, ночью — около +10 °С.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий — синоптики предупредили жителей о грозе и сильном ветре.

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