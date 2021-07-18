В Москве ожидается до +32 °С в воскресенье

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В воскресенье, 18 июля, в российской столице воздух прогреется до +32 °С, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют, что температура в Москве будет в пределах +30...+32 °С в воскресенье, местами возможен кратковременный дождь с переменной облачностью.

Ветер 5-10 м/с.

В понедельник температура опустится до +27...+29 °С, ожидается сильный дождь, гроза.

Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин ранее заявил, что на будущее неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается переменчивая погода. Сначала в столичный регион придёт похолодание, ливни и грозы, однако тепло в пределах +29 °С вернётся уже к 22—23 июля.

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