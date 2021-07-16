Друг Стефановича поделился воспоминаниями о режиссёре

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Друзья и знакомые Александра Стефановича, которые пришли проститься с режиссёром, поделились своими воспоминаниями об ушедшем из жизни деятеле искусств.
Друг Стефановича поделился воспоминаниями о режиссёре
  • ©Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360».

«Он был фантастический рассказчик, я не знаю ни одного человека подобного. Ну и, конечно, творческий во всех отношениях, во всех смыслах. Это и документалистика, и художественное кино, и книжки. Он был членом Союза художников. У него и собственная квартира была как музей», — рассказал давний друг режиссёра Владимир.

По его словам, Стефанович не говорил ему о своей болезни. Он признался, что известие об этом пришло внезапно. О том, что Стефановича госпитализировали, он узнал из новостей.

Ранее ФАН сообщало, что церемония прощания с Александром Стефановичем прошла в Центральном доме кинематографистов в Москве в пятницу, 16 июля.

Как уточнялось, режиссёр был болен коронавирусом.

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