В МЧС предупредили о грозе и шквалистом ветре в Москве 16 июля

Главное управление МЧС по Москве предупредило о грозе и шквалистом ветре с порывами до 17 м/с в Москве 16 июля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 13:00 с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе — шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров, не парковаться близ деревьев, пешеходам — обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Подмосковье до конца недели ожидается жара с крайне локальными «пятнистыми» дождями, это связано с разрушением антициклона над столичным регионом.