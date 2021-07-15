В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Очень высокая температура. Период предупреждения — до 21:00 15 июля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, температура выше нормы на семь и более градусов.

Также действует предупреждение о сильном ветре: порывы могут достигать 17 м/с.

Ранее московские власти призвали быть внимательными на улице из-за непогоды.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что дождливая погода в столице будет наблюдаться в ближайшие несколько дней.