В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
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«Очень высокая температура. Период предупреждения — до 21:00 15 июля», — говорится в сообщении.
Как отмечается, температура выше нормы на семь и более градусов.
Также действует предупреждение о сильном ветре: порывы могут достигать 17 м/с.
Ранее московские власти призвали быть внимательными на улице из-за непогоды.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что дождливая погода в столице будет наблюдаться в ближайшие несколько дней.