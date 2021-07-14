Погодина назвала смерть Стефановича трагедией

Актриса Ольга Погодина считает трагедией смерть режиссёра Александра Стефановича.

«Это кошмарная новость. К сожалению, мы работали в моей ранней юности и я очень растеряна. Это катастрофически трагично. Наша жизнь становится беднее и хуже без таких людей. Безусловно, только светлые воспоминания о нём», — сказала она в беседе с Life.ru.

Смерть режиссёра и бывшего супруга Аллы Пугачёвой констатировали 13 июля в 19:00 мск. Ему было 76 лет.

До этого Стефанович находился в больнице имени Бахрушиных, где проходил лечение от коронавируса.

Как ранее сообщал сайт Nation News, актриса Инна Чурикова поделилась воспоминаниями о режиссёре и актёре Владимире Меньшове, который скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.