Погодина назвала смерть Стефановича трагедией

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Актриса Ольга Погодина считает трагедией смерть режиссёра Александра Стефановича.
Погодина назвала смерть Стефановича трагедией
  • РИА Новости

«Это кошмарная новость. К сожалению, мы работали в моей ранней юности и я очень растеряна. Это катастрофически трагично. Наша жизнь становится беднее и хуже без таких людей. Безусловно, только светлые воспоминания о нём», — сказала она в беседе с Life.ru.

Смерть режиссёра и бывшего супруга Аллы Пугачёвой констатировали 13 июля в 19:00 мск. Ему было 76 лет.

До этого Стефанович находился в больнице имени Бахрушиных, где проходил лечение от коронавируса.

Как ранее сообщал сайт Nation News, актриса Инна Чурикова поделилась воспоминаниями о режиссёре и актёре Владимире Меньшове, который скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

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