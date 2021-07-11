Вильфанд заявил об улучшении ситуации с пожарами в Челябинской области
«Сейчас происходят значительные изменения температурного режима — с севера перемешаются холодные воздушные массы, поэтому температура понизилась с +30 °С до +20 °С», — приводит ТАСС сообщение Вильфанда.
Он отметил, что теперь условий для возникновения природных пожаров в Челябинской области будет мало.
По мнению синоптика, крупные очаги возгораний возникли в регионе в первую очередь из-за дефицита осадков в июне, жаркой погоды и усиления ветрового режима перед периодом похолодания.
Как отметил Вильфанд, погодные условия способствовали ухудшению ситуации, однако это не отменяет антропогенного фактора.
Ранее замглавы МЧС рассказал о ситуации с природными пожарами в Челябинской области.
В апреле климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.