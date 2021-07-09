Кинокритик рассказал о шансах российских фильмов на Каннском фестивале

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Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов рассказал о шансах отечественных фильмов на Каннском фестивале.
Кинокритик рассказал о шансах российских фильмов на Каннском фестивале
  • Reuters
  • © Gonzalo Fuentes

В пятницу, 9 июля, в рамках программы «Особый взгляд» состоялась премьера ленты Алексея Германа — младшего «Дело». В эту же программу вошла картина «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. За главный приз будет бороться фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

«Положение нашего кинематографа на этом Каннском фестивале выигрышное, даже независимо от того, получат ли картины какие-нибудь премии. Представительство достаточно весомое, хотя выбор был огромный и большое количество картин включено в различные программы Каннского фестиваля», — заявил Разлогов в беседе с НСН.

По его словам, публика приняла фильм Германа-младшего очень хорошо.

Ранее Герман-младший в беседе с газетой «Известия» рассказал, когда возобновятся съёмки картины «Воздух».

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