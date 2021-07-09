Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюмени

В выходные, 10 и 11 июля, в Тюмени ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на Единый центр оперативного реагирования.

По прогнозу синоптиков, ночью 10 июля будет юго-западный ветер, 5—10 м/с. Днём возможен кратковременный дождь, гроза, ветер усилится до 6—11 м/с. При грозе порывы могут составить до 15—18 м/с.

Температура воздуха — +27...+29 °С.

11 июля также прогнозируются дождь и гроза. Юго-западный ветер с переходом на северный, 6—11 м/с. При грозе — порывы до 18 м/с.

Днём температура составит +22...+24 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.