Синоптики предупредили о грозах и усилении ветра до 20 м/с в Челябинской области

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области в выходные.
Синоптики предупредили о грозах и усилении ветра до 20 м/с в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В субботу, 10 июля, ожидаются сильные дожди, местами грозы и град. Ночью +7 °С, днём +27...+32 °С. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

В ночь на воскресенье и весь день 11 июля прогнозируются дожди и грозы. Температура составит +25 °С. Ветер может усилиться до 15 м/с при грозах.

В ночь на понедельник температура снизится до +5 °С. Днём 12 июля потеплеет до +21...+26 °С.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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