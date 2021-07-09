Метеоролог напомнил о мерах безопасности из-за высоких ночных температур

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков напомнил о мерах безопасности из-за высоких ночных температур.
Метеоролог напомнил о мерах безопасности из-за высоких ночных температур
  • РИА Новости

«Жара пришла надолго и продолжится дольше, чем это было в июне, — от 14 до 20 дней. Проблему представляет не столько дневная температура — сейчас очень высокие ночные минимумы. Такая температура нетипична для средних широт», — заявил он в беседе с ОСН.

По его словам, человек может продолжительное время справляться с жарой, но высокие ночные температуры лишают такой возможности.

Как отметил Старков, необходимо стараться проводить больше времени в охлаждаемых помещениях, пить больше воды, пользоваться защитными кремами, носить одежду светлых тонов из натуральных тканей и не забывать о панамах.

Ранее Старков в беседе с Nation News рассказал о погоде в регионах России.

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