Спасатели предупредили о грозах и граде в Ленобласти

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Спасатели рассказали о погоде в Ленинградской области в пятницу, 9 июля.
Спасатели предупредили о грозах и граде в Ленобласти
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Ночь на пятницу пройдёт без существенных осадков. Днём 9 июля во второй половине для местами пройдут кратковременные дожди, а в центральных и южных районах области — ливни, грозы и град», — заявили в ведомстве.

Ветер ночью переменный, слабый, днём — до 5—10 м/с, порывистый при грозе.

Температура воздуха в ночное время составит +17...+22 °С, местами — +14 °С, в дневное ожидается жара до +28...+33 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило о риске лесных пожаров в Тюменской области из-за жары.

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