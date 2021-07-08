Спасатели предупредили о грозах и граде в Ленобласти

Спасатели рассказали о погоде в Ленинградской области в пятницу, 9 июля.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Ночь на пятницу пройдёт без существенных осадков. Днём 9 июля во второй половине для местами пройдут кратковременные дожди, а в центральных и южных районах области — ливни, грозы и град», — заявили в ведомстве.

Ветер ночью переменный, слабый, днём — до 5—10 м/с, порывистый при грозе.

Температура воздуха в ночное время составит +17...+22 °С, местами — +14 °С, в дневное ожидается жара до +28...+33 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило о риске лесных пожаров в Тюменской области из-за жары.