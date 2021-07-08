Дом почётного гражданина Петербурга Василия Тележкина признали памятником

Дом почётного гражданина Санкт-Петербурга Василия Тележкина признали объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здание расположено на улице Блохина в Петроградском районе. Оно построено в 1911—1912 годах по проекту архитектора Михаила Еремеева в стиле модерн.

«Особую роль в формировании архитектурного облика дома В.М. Тележкина играет использование новых в то время конструкций и материалов — кованого металла, сложной конфигурации мансардного этажа и природных отделочных материалов», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения «Дом А.М. Александрова».