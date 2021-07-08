Международная факельная эстафета «Бег мира» начнётся 17 июля в Ижевске

Международная факельная эстафета «Бег мира» стартует 17 июля в Ижевске.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на сайт пробега.

Участники эстафеты несут символический факел мира как пожелание гармонии и единства. На дистанцию выходят как профессионалы, так и любители. Впервые такой забег прошёл в России в 1991 году.

В этом году акция начнётся в столице Удмуртии. Команда факелоносцев Приволжья побывает также в Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Самарской области.

В августе — сентябре эстафета пройдёт в Московской и других центральных областях России. Маршрут также пройдёт по крымскому побережью Чёрного моря и завершится 26 сентября в Керчи.

Ранее сообщалось, что в Омске перенесён Сибирский международный марафон, запланированный на 7 августа.