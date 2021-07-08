Международная факельная эстафета «Бег мира» начнётся 17 июля в Ижевске

Короткая ссылка
Международная факельная эстафета «Бег мира» стартует 17 июля в Ижевске.
Международная факельная эстафета «Бег мира» начнётся 17 июля в Ижевске
  • © wikipedia

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на сайт пробега.

Участники эстафеты несут символический факел мира как пожелание гармонии и единства. На дистанцию выходят как профессионалы, так и любители. Впервые такой забег прошёл в России в 1991 году.

В этом году акция начнётся в столице Удмуртии. Команда факелоносцев Приволжья побывает также в Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Самарской области.

В августе — сентябре эстафета пройдёт в Московской и других центральных областях России. Маршрут также пройдёт по крымскому побережью Чёрного моря и завершится 26 сентября в Керчи.

Ранее сообщалось, что в Омске перенесён Сибирский международный марафон, запланированный на 7 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить