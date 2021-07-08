Метеоролог рассказала о возвращении тропической жары в Москву и регионы
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- РИА Новости
Об этом специалист сказала в беседе с «Российской газетой».
По словам синоптика, с воскресенья, 11 июля, дневные температуры в столичном регионе будут достигать +34...+35 °С.
Осадков не ожидается, поэтому ночью и утром в воздухе могут накапливаться вредные примеси.
Это касается не только Москвы и области, но и Брянской, Смоленской, Тверской, Калужской, Владимирской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Орловской и Липецкой областей.
Во всех этих регионах погода в ближайшие дни также будет жаркой, сухой и безветренной.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани был зафиксирован температурный рекорд.