Метеоролог рассказала о возвращении тропической жары в Москву и регионы

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что с 8 июля скандинавский антициклон принесёт сильную жару в Москву, которая продержится не менее недели.
Метеоролог рассказала о возвращении тропической жары в Москву и регионы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом специалист сказала в беседе с «Российской газетой».

По словам синоптика, с воскресенья, 11 июля, дневные температуры в столичном регионе будут достигать +34...+35 °С.

Осадков не ожидается, поэтому ночью и утром в воздухе могут накапливаться вредные примеси.

Это касается не только Москвы и области, но и Брянской, Смоленской, Тверской, Калужской, Владимирской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Орловской и Липецкой областей.

Во всех этих регионах погода в ближайшие дни также будет жаркой, сухой и безветренной.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани был зафиксирован температурный рекорд.

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