В США выйдет реалити-шоу по роману «Гордость и предубеждение»

Американский видеосервис Peacock выпустит реалити-шоу, вдохновлённое романом Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

По данным Variety, действие проекта Pride and Prejudice: An Experiment in Romance («Гордость и предубеждение: эксперимент в романтике») развернётся в замке, построенном в стиле Регентства, вокруг одной героини и ряда претендентов на её сердце. Участники будут полностью погружены в атмосферу романа. Им предстоит кататься на лодках и каретах и стрелять из лука, а общаться герои будут в том числе посредством рукописных писем.

Как уточняет Entertainment Weekly, в этом шоу Peacock проверит на практике всю романтику той эпохи, чтобы выяснить, могут ли столь старомодные подходы к ухаживаниям привести к настоящей любви.

Ранее стало известно о планах американских кинематографистов снять современный сериал-антологию по шести романам Джейн Остин.