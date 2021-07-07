В «Школе современной пьесы» представят четыре премьеры в новом сезоне

В театре «Школа современной пьесы» планируют представить четыре премьеры в будущем сезоне.

Об этом сообщает «Правда.Ру».

В частности, осенью театр намерен показать спектакль по пьесе Олега Маслова «Бешеный хворост» в постановке Иосифа Райхельгауза.

Ещё одна премьера — спектакль «Степь Чехова» в интерпретации режиссёра-преподавателя ГИТИСа, актёра и кинорежиссёра Александра Цоя.

После Нового года запланирована постановка «Отщепенцы» Галины Зальцман — основой стала документальная пьеса Александры Фоминой.

Кроме того, состоится режиссёрский дебют театрального художника, лауреата «Золотой маски» Марии Трегубовой. Рабочее название проекта — «Сон Гоголя «Нос» или «Нос Гоголя. Сон».

Ранее, как сообщал Nation News, актёр Иван Ожогин рассказал о подготовке к спектаклю «Танец вампиров» в берлинском Театре Запада, в котором он сыграл графа фон Кролока.