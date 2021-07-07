В «Школе современной пьесы» представят четыре премьеры в новом сезоне

Короткая ссылка
В театре «Школа современной пьесы» планируют представить четыре премьеры в будущем сезоне.
В «Школе современной пьесы» представят четыре премьеры в новом сезоне
  • © Школа современной пьесы
  • vk.com

Об этом сообщает «Правда.Ру».

В частности, осенью театр намерен показать спектакль по пьесе Олега Маслова «Бешеный хворост» в постановке Иосифа Райхельгауза.

Ещё одна премьера — спектакль «Степь Чехова» в интерпретации режиссёра-преподавателя ГИТИСа, актёра и кинорежиссёра Александра Цоя.

После Нового года запланирована постановка «Отщепенцы» Галины Зальцман — основой стала документальная пьеса Александры Фоминой.

Кроме того, состоится режиссёрский дебют театрального художника, лауреата «Золотой маски» Марии Трегубовой. Рабочее название проекта — «Сон Гоголя «Нос» или «Нос Гоголя. Сон».

Ранее, как сообщал Nation News, актёр Иван Ожогин рассказал о подготовке к спектаклю «Танец вампиров» в берлинском Театре Запада, в котором он сыграл графа фон Кролока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить