Внучка Сергея Образцова поделилась воспоминаниями о народном артисте СССР

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Внучка Сергея Образцова, режиссёр Екатерина Образцова поделилась воспоминаниями о народном артисте СССР.
Внучка Сергея Образцова поделилась воспоминаниями о народном артисте СССР
  • © РИА Новости / Б. Алешкин

«Он был человек невероятной доброты, невероятного сочувствия. Чего стоит только его фраза: «Хочу, чтобы все дети на земле были счастливы», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, Образцов был уверен, что счастье — это быть нужным.

«Он считал, что куклы разговаривают эзоповым языком. То, что может кукла, не всегда дозволено драматическому актёру. Я имею в виду цензуру. Так всегда было: шарманщики с Петрушкой шутили на темы, на которые нельзя. Поскольку это была кукла, многое прощалось», — рассказала Образцова.

Она отметила, что на спектакль «Необыкновенный концерт» зрители приходили за словом, чтобы услышать что-то важное.

«Я вам секрет открою, что юбилейный год мы закроем спектаклем, в котором будет то, о чём я сейчас рассказываю: жизнь дедушки от царя до наших дней. 15 декабря зрителям покажем спектакль «Я Сергей Образцов. По ступенькам памяти», — добавила режиссёр.

В 2021 году отмечается 120-летие со дня рождения Образцова.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в Петербурге открылся Международный фестиваль театров кукол.

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