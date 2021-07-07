Три музея в Москве запустили систему QR-кодов

Короткая ссылка
Три музея в Москве ввели систему QR-кодов со среды, 7 июля.
Три музея в Москве запустили систему QR-кодов
  • Pixabay

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайты учреждений.

«Царицыно» становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн», — заявили в музее-заповеднике.

QR-коды теперь потребуются и для посещения дворца и павильонов музея-усадьбы «Кусково» и Музея космонавтики.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в беседе с «Радио 1» поддержал идею введения COVID-free зон, отметив при этом, что подобные решения стоит принимать разумно.

«Всё надо делать разумно. Для того чтобы создавать такие зоны, нужно понять, что это такое и как они организованы. Также надо понимать, есть ли какие-то пространства, где можно проводить вакцинацию. Если в музее такие пространства есть, то почему бы и не проводить её там», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство поручило Минздраву и Роспотребнадзору разработать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить