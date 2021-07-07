Три музея в Москве запустили систему QR-кодов

Три музея в Москве ввели систему QR-кодов со среды, 7 июля.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайты учреждений.

«Царицыно» становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн», — заявили в музее-заповеднике.

QR-коды теперь потребуются и для посещения дворца и павильонов музея-усадьбы «Кусково» и Музея космонавтики.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в беседе с «Радио 1» поддержал идею введения COVID-free зон, отметив при этом, что подобные решения стоит принимать разумно.

«Всё надо делать разумно. Для того чтобы создавать такие зоны, нужно понять, что это такое и как они организованы. Также надо понимать, есть ли какие-то пространства, где можно проводить вакцинацию. Если в музее такие пространства есть, то почему бы и не проводить её там», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство поручило Минздраву и Роспотребнадзору разработать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов.