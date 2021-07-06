В Подмосковье рассказали о ходе реализации проекта «Библиотека — современное общественное пространство»

Доход подмосковных библиотек, участвующих в проекте «Библиотека — современное общественное пространство», увеличился в 11 раз.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

В проекте участвуют 16 библиотек в Балашихе, Лобне, Луховицах, Солнечногорске, Чехове, Краснознаменске, Воскресенске, Пушкине, Ступине, Богородском, Дмитровском, Ленинском, Орехово-Зуевском, Раменском, Рузском и Талдомском округах.

«Внебюджетный доход библиотек от новых услуг и мероприятий по итогам участия в проекте вырос в 11 раз. Если в 2019 году в среднем за полугодие он составлял 3,5 тыс. рублей, то теперь — 45 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.

Также отмечен рост посещаемости — в среднем на 20%.

Кроме того, расширился ассортимент услуг и мероприятий.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в библиотеках Москвы появилась онлайн-программа летнего чтения для школьников.