В Подмосковье рассказали о ходе реализации проекта «Библиотека — современное общественное пространство»
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.
В проекте участвуют 16 библиотек в Балашихе, Лобне, Луховицах, Солнечногорске, Чехове, Краснознаменске, Воскресенске, Пушкине, Ступине, Богородском, Дмитровском, Ленинском, Орехово-Зуевском, Раменском, Рузском и Талдомском округах.
«Внебюджетный доход библиотек от новых услуг и мероприятий по итогам участия в проекте вырос в 11 раз. Если в 2019 году в среднем за полугодие он составлял 3,5 тыс. рублей, то теперь — 45 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.
Также отмечен рост посещаемости — в среднем на 20%.
Кроме того, расширился ассортимент услуг и мероприятий.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в библиотеках Москвы появилась онлайн-программа летнего чтения для школьников.