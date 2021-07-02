МХАТ отреагировал на письмо Дорониной Путину об увольнении худрука

Короткая ссылка
Пресс-секретарь МХАТа им. Горького Виктория Мусина-Пушкина прокомментировала письмо президента театра Татьяны Дорониной российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой уволить действующего художественного руководителя Эдуарда Боякова.
МХАТ отреагировал на письмо Дорониной Путину об увольнении худрука
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

По её словам, коллективу странно читать в публичном пространстве такие высказывания.

«Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», — написала Мусина-Пушкина в Facebook.

Она отметила, что в МХАТе не знают, было ли это письмо направлено Путину, и предполагают, что написано оно в первую очередь для распространения в СМИ, «в противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живёт в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра».

В пресс-службе также заявили, что Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.

В появившемся в СМИ письме Доронина просит российские власти «срочно изгнать торгашей из театра». Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить