МХАТ отреагировал на письмо Дорониной Путину об увольнении худрука

Пресс-секретарь МХАТа им. Горького Виктория Мусина-Пушкина прокомментировала письмо президента театра Татьяны Дорониной российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой уволить действующего художественного руководителя Эдуарда Боякова.

По её словам, коллективу странно читать в публичном пространстве такие высказывания.

«Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», — написала Мусина-Пушкина в Facebook.

Она отметила, что в МХАТе не знают, было ли это письмо направлено Путину, и предполагают, что написано оно в первую очередь для распространения в СМИ, «в противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живёт в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра».

В пресс-службе также заявили, что Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.

В появившемся в СМИ письме Доронина просит российские власти «срочно изгнать торгашей из театра». Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний».