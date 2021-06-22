Охотник дал советы по защите от медведей

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Охотник Сергей Руссев дал советы по защите от медведей.
Охотник дал советы по защите от медведей
  • © REUTERS/Christian Charisius

«Я часто встречался с медведями, особенно когда работал на Камчатке, там их очень много. Но я не помню ни разу, чтобы он сам нападал на кого-то», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, не надо «просто приставать» к медведям — лучше потихоньку уйти.

Как считает Руссев, ложиться и притворяться мёртвым тоже не стоит.

«Если побежите, то любой зверь, даже маленькая собачонка, понесётся с радостью», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на туристическую группу. В результате нападения погиб подросток, ещё один человек пострадал.

Сотрудники парка застрелили животное.

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