Доходный дом в Петербурге признали объектом культурного наследия

Доходный дом на 8-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Соответствующее распоряжение подписал глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Дом построен по проекту архитектора Александра Кракау в 1865 — 1866 годах. Лицевой фасад выполнен в стиле эклектики с использованием мотивов Ренессанса.

Как отметили в пресс-службе комитета, Кракау — уроженец Петербурга, выпускник Императорской академии художеств, один из ведущих мастеров городской архитектурной школы периода эклектики.

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