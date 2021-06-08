Доходный дом в Петербурге признали объектом культурного наследия
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Соответствующее распоряжение подписал глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.
Дом построен по проекту архитектора Александра Кракау в 1865 — 1866 годах. Лицевой фасад выполнен в стиле эклектики с использованием мотивов Ренессанса.
Как отметили в пресс-службе комитета, Кракау — уроженец Петербурга, выпускник Императорской академии художеств, один из ведущих мастеров городской архитектурной школы периода эклектики.
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