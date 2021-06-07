Школа современной пьесы проведёт Летний фестиваль в Москве с 8 по 16 июня

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Школа современной пьесы проведёт Летний фестиваль в Зимнем саду с 8 по 16 июня.
Школа современной пьесы проведёт Летний фестиваль в Москве с 8 по 16 июня
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Об этом сообщает «Утро.ру».

Программа включает дипломные и курсовые спектакли студентов ВГИКа (мастерская Алексея Учителя) и ГИТИСа (мастерские Иосифа Райхельгауза и Андрея Кончаловского).

Проект соединяет учебный процесс и профессиональный прокат студенческих постановок.

«Наиболее продвинутые театральные зрители не случайно пытаются прорваться в ГИТИС на экзамены, чтобы посмотреть на будущую звезду на этапе её восхода», — заявил Райхельгауз.

Ранее народный артист РСФСР Всеволод Шиловский в беседе с ФАН рассказал о своём театре-студии.

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