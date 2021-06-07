Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Габриадзе

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра и сценариста Резо Габриадзе.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Как заявила Любимова, имя Габриадзе навсегда останется в памяти его поклонников и в истории кинематографа.

«Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами», — отметила министр.

Она также напомнила, что Габриадзе проявил свой талант в скульптуре и художественном искусстве, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Габриадзе скончался на 85-м году жизни в Тбилиси.