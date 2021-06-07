Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Габриадзе

Короткая ссылка
Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра и сценариста Резо Габриадзе.
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Габриадзе
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Как заявила Любимова, имя Габриадзе навсегда останется в памяти его поклонников и в истории кинематографа.

«Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами», — отметила министр.

Она также напомнила, что Габриадзе проявил свой талант в скульптуре и художественном искусстве, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Габриадзе скончался на 85-м году жизни в Тбилиси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить