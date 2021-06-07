Антициклон принесёт в Приморье жару до +29 °С

Во вторник, 8 июня, в Приморском крае синоптики обещают жаркую погоду. Местами воздух прогреется до +29 °С.

Об этом сообщает агентство vostokmedia.com.

По информации Примгидромета, 8 июня осадков по краю не ожидается, ветер будет очень слабым. В течение дня благодаря гребню антициклона, двигающегося со стороны Корейского полуострова к Японскому морю, в регионе значительно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до +21…+29 °С. На побережье восточных районов температурный фон составит от +15 °С до +20 °С.

Во Владивостоке — +24…+27 °С.

Ранее инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о надвигающейся на регион жаре.