В июне могут открыть внутреннюю территорию Большого Гостиного двора в Петербурге

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В июне 2021 года могут открыть внутреннюю территорию Большого Гостиного двора в Санкт-Петербурге, которая ранее была недоступна для горожан.
В июне могут открыть внутреннюю территорию Большого Гостиного двора в Петербурге
  • ©wikipedia

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Большого Гостиного двора.

На внутренней территории организуют общественное пространство. Там также разместят фуд-корт с выездными представительствами концептуальных баров и ресторанов.

«Есть план поэтапного запуска. Первая очередь будет запущена 19 июня. В течение лета будет расширяться и дорабатываться. К июлю, августу проект придёт в цельное состояние», — отметили в пресс-службе.

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