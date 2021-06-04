В Удмуртии напомнили о пожароопасности пятого класса в лесах

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По данным Гидрометцентра Удмуртии, с 5 по 9 июня в лесах республики сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
В Удмуртии напомнили о пожароопасности пятого класса в лесах
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу властей Ижевска.

Жителей попросили соблюдать бдительность и беречь лес.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», синоптики предупредили о сохранении пожароопасности в Татарстане.

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