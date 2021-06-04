В Удмуртии напомнили о пожароопасности пятого класса в лесах

По данным Гидрометцентра Удмуртии, с 5 по 9 июня в лесах республики сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу властей Ижевска. Жителей попросили соблюдать бдительность и беречь лес. Как ранее сообщал сайт «Реальное время», синоптики предупредили о сохранении пожароопасности в Татарстане.