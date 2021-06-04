В Петербурге синоптики обещают жару до +29 °С

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По прогнозам синоптиков, в выходные дни, 5 и 6 июня, в Санкт-Петербурге установится жара до +29 °С.
В Петербурге синоптики обещают жару до +29 °С
  • © РИА Новости / Марина Давыдова

Об этом сообщает kp.ru.

«4 июня в Петербурге малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха составит +24... +26 °С. Атмосферное давление будет понижаться», — информирует пресс-служба городского гидрометцентра.

В выходные ясная погода без осадков. В субботу, 5 июня, днём до +28 °С, в воскресенье, 6 июня, — до +29 °С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о штормовых предупреждениях в Краснодарском крае.

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