В Петербурге синоптики обещают жару до +29 °С
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Об этом сообщает kp.ru.
«4 июня в Петербурге малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха составит +24... +26 °С. Атмосферное давление будет понижаться», — информирует пресс-служба городского гидрометцентра.
В выходные ясная погода без осадков. В субботу, 5 июня, днём до +28 °С, в воскресенье, 6 июня, — до +29 °С.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал о штормовых предупреждениях в Краснодарском крае.