В Петербурге синоптики обещают жару до +29 °С

По прогнозам синоптиков, в выходные дни, 5 и 6 июня, в Санкт-Петербурге установится жара до +29 °С.

© РИА Новости / Марина Давыдова

Об этом сообщает kp.ru. «4 июня в Петербурге малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха составит +24... +26 °С. Атмосферное давление будет понижаться», — информирует пресс-служба городского гидрометцентра. В выходные ясная погода без осадков. В субботу, 5 июня, днём до +28 °С, в воскресенье, 6 июня, — до +29 °С. Ранее портал «Юга.ру» сообщал о штормовых предупреждениях в Краснодарском крае.