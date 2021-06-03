В Москве провели более 170 мероприятий на площадках, арендованных с помощью сервиса «Вместе с культурой»

Короткая ссылка
В Москве провели более 170 мероприятий на площадках, которые были арендованы с помощью сервиса «Вместе с культурой».
В Москве провели более 170 мероприятий на площадках, арендованных с помощью сервиса «Вместе с культурой»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Сервис запустили в феврале. Он позволяет найти и арендовать помещения в городских учреждениях культуры для организации частных мероприятий.

Поиск можно вести по типу, расположению, стоимости, площади и другим параметрам. Чаще всего пользователи выбирали площадки в библиотеках Центрального, Северного и Зеленоградского округов, а также в центре культуры «Меридиан», Домах культуры «Берендей» и «Заречье», библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова и музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на аренду коммерческой недвижимости в России вырос на 24% в I квартале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить