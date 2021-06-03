В Москве провели более 170 мероприятий на площадках, арендованных с помощью сервиса «Вместе с культурой»

В Москве провели более 170 мероприятий на площадках, которые были арендованы с помощью сервиса «Вместе с культурой».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Сервис запустили в феврале. Он позволяет найти и арендовать помещения в городских учреждениях культуры для организации частных мероприятий.

Поиск можно вести по типу, расположению, стоимости, площади и другим параметрам. Чаще всего пользователи выбирали площадки в библиотеках Центрального, Северного и Зеленоградского округов, а также в центре культуры «Меридиан», Домах культуры «Берендей» и «Заречье», библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова и музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на аренду коммерческой недвижимости в России вырос на 24% в I квартале.