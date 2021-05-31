В Третьяковке рассказали, как музей отмечает 165-летие

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Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, как музей отмечает 165-летие.
В Третьяковке рассказали, как музей отмечает 165-летие
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«Мы, конечно, не стали устраивать каких-то торжественных заседаний, как это было принято десятилетия назад. Сегодня это просто нецелесообразно вообще», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, музей устроил для себя испытание под названием «Марафон событий».

Как отметила Трегулова, реализовано несколько интересных проектов, в частности, выставка Ивана Кудряшова «Открытие нового имени в истории русского авангарда».

«Среда — открытие масштабнейшей международной конференции, посвящённой передвижникам, с активнейшим участием наших коллег из Кембриджского, Оксфордского, Йельского, Принстонского университетов, из университета Хельсинки, из музеев Петербурга, Пушкинского музея, музеев Саратова», — добавила она.

Ранее ОТР сообщало, что в Эрмитаже открылась выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из Национальной галереи Умбрии».

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