Третьяковская галерея приняла 625 тысяч посетителей за четыре месяца

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что за четыре месяца музей принял 625 тыс. посетителей.

«Мы, конечно, понимали, что на выставку Фалька были готовы прийти гораздо большее количество людей, но мы не могли рисковать здоровьем людей, мы требуем от всех и соблюдения дистанции, и ношения в музее маски. И надо сказать, что все, кто к нам приходит, включая наших попечителей, дисциплинированно надевают маску», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, 625 тыс. посетителей за четыре месяца — невероятно показательная цифра. В частности, отметила Трегулова, это свидетельствует о понимании людьми, что искусство — это лекарство для души.

Как добавила гендиректор музея, сотрудники постарались сделать всё, чтобы пребывание в галерее было комфортным и отвечало современным требованиям.

Ранее НТВ сообщало, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.