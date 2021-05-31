Третьяковская галерея приняла 625 тысяч посетителей за четыре месяца
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«Мы, конечно, понимали, что на выставку Фалька были готовы прийти гораздо большее количество людей, но мы не могли рисковать здоровьем людей, мы требуем от всех и соблюдения дистанции, и ношения в музее маски. И надо сказать, что все, кто к нам приходит, включая наших попечителей, дисциплинированно надевают маску», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, 625 тыс. посетителей за четыре месяца — невероятно показательная цифра. В частности, отметила Трегулова, это свидетельствует о понимании людьми, что искусство — это лекарство для души.
Как добавила гендиректор музея, сотрудники постарались сделать всё, чтобы пребывание в галерее было комфортным и отвечало современным требованиям.
Ранее НТВ сообщало, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.