Концерты и выставки пройдут в Подмосковье в честь Международного дня защиты детей

Концерты, мастер-классы, показы мультфильмов, выставки и другие мероприятия пройдут в Московской области в честь Международного дня защиты детей.

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