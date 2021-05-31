Концерты и выставки пройдут в Подмосковье в честь Международного дня защиты детей

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Концерты, мастер-классы, показы мультфильмов, выставки и другие мероприятия пройдут в Московской области в честь Международного дня защиты детей.
Концерты и выставки пройдут в Подмосковье в честь Международного дня защиты детей
  • ©Министерство культуры Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Всего запланировано более 400 программ. В частности, в Королёве состоится интерактивная программа «Остров детства», а в Балашихе — программа с тематической викториной и театрализованными постановками «Солнца яркие лучи».

В Наро-Фоминске детей ждёт программа «Навстречу радуге». В Солнечногорске запланирована выставка детских рисунков «Радуга детства».

Ранее НСН сообщала, что культурные учреждения Москвы подготовили программу, посвящённую Дню защиты детей.

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