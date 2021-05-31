Культурные учреждения Москвы подготовили программу в честь Дня защиты детей
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры.
Программа включает показы мультфильмов, мастер-классы, выставки, квесты, викторины, спектакли, познавательный марафон.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, мероприятия состоятся в онлайн- и офлайн-формате.
«Программу к празднику готовят культурные центры, парки, музеи, библиотеки. Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня», — цитирует Сергунину информационный центр правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что москвичей пригласили на онлайн-мероприятия в честь Международного дня защиты детей.