Метеорологи Приморья дали прогноз погоды на лето

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По прогнозам метеорологов, в Приморье этим летом выпадет больше осадков, чем в среднем в любой другой сезон.
Метеорологи Приморья дали прогноз погоды на лето
  • Pixabay

Об этом сообщает информагентство vostokmedia.com.

Как рассказали специалисты «Примпогоды», в первой половине лета на побережье, как правило, довольно прохладно, туманно и пасмурно. А вот с середины июля по всему Приморью распространяется влажная и жаркая погода с обильными дождями.

Ближе к июню количество дождей увеличивается. Местами возможен сильный ветер.

После этого в регион придёт тепло — в континентальных районах жара наступает в июле, на побережье — ближе к августу. Дневные температуры в этот сезон составляют +35... +40 °С в континентальной части и около +31... +34 °С на побережье.

Синоптики добавили, что, как правило, на летние месяцы в Приморье приходится 80—92% осадков.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о похолодании в Свердловской области.

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