Синоптики пообещали в ЯНАО снег с дождём и ветром

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В ЯНАО синоптики пообещали холодную неделю с осадками в виде дождя и мокрого снега.
Синоптики пообещали в ЯНАО снег с дождём и ветром
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«До конца недели на территории округа сохранится прохладная погода. Во всех районах пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер от юго-западного до северо-западного с порывами 10—15 м/с», — сообщили специлисты.

Преобладающая температура ночью на всей территории округа от -1 до +4 °С. Днём — от +3 до +8 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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