Синоптики пообещали в ЯНАО снег с дождём и ветром
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«До конца недели на территории округа сохранится прохладная погода. Во всех районах пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер от юго-западного до северо-западного с порывами 10—15 м/с», — сообщили специлисты.
Преобладающая температура ночью на всей территории округа от -1 до +4 °С. Днём — от +3 до +8 °С.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.