Синоптики дали прогноз о жаре в Пермском крае

Синоптики ГИС-центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ) спрогнозировали, что жара вернётся в Пермский край не ранее пятницы, 4 июня.

Об этом сообщает агентство URA.RU.

«Днём в пятницу ожидается малооблачная погода и значительное повышение дневной температуры до +18... +23 °С. Потепление продолжится в субботу — ночная температура повысится до +7... +12 °С, дневная — до +26 °С (в Перми до +25 °С). В воскресенье по югу края — до +27 °С тепла», — сообщается на сайте ГИС-центра.

В настоящее время регион находится во власти скандинавского антициклона, который принёс с собой арктический воздух. Понедельник, 31 мая, оказался самым холодным днём недели, дневные температуры ожидаются на уровне +10... +14 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.