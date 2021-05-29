МЧС выпустило предупреждение о грозе в Москве

Главное управление МЧС по Москве предупредило, что в столице в ближайшее время с сохранением до конца суток 29 мая ожидается гроза, дождь и усиление ветра.

Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 29 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12—17 м/с», — заявили в МЧС.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что в лето столичный регион войдёт с температурой ниже климатической нормы.