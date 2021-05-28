Синоптики предупредили о заморозках в Удмуртии в конце мая.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

В субботу, 29 мая, ожидается до +23...+28 °С, во второй половине дня возможна гроза и кратковременные дожди. 30 мая днём похолодает до +16...+21 °С.

В ночь на понедельник, 31 мая, прогнозируется до +3...+8 °С, местами на почве заморозки до 0...-1 °С. Днём преимущественно без осадков, температура +13...+18 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске зафиксировали новый рекорд по выпавшим осадкам.