Синоптики предупредили о заморозках в Удмуртии

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Синоптики предупредили о заморозках в Удмуртии в конце мая.
Синоптики предупредили о заморозках в Удмуртии
  • Pixabay

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

В субботу, 29 мая, ожидается до +23...+28 °С, во второй половине дня возможна гроза и кратковременные дожди. 30 мая днём похолодает до +16...+21 °С.

В ночь на понедельник, 31 мая, прогнозируется до +3...+8 °С, местами на почве заморозки до 0...-1 °С. Днём преимущественно без осадков, температура +13...+18 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске зафиксировали новый рекорд по выпавшим осадкам.

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