МЧС предупредило о грозах в Петербурге вечером 27 мая

Спасатели предупредили о грозах и ливнях вечером в четверг, 27 мая, в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном», — напомнили в ведомстве.

Также рекомендуется по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о заморозках, которые ожидаются ночью 28 мая в отдельных районах Курганской области.