МЧС предупредило о грозах в Петербурге вечером 27 мая
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном», — напомнили в ведомстве.
Также рекомендуется по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о заморозках, которые ожидаются ночью 28 мая в отдельных районах Курганской области.