Синоптики рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни

Короткая ссылка
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни.
Синоптики рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни
  • Pixabay

Об этом сообщает gorod55.ru.

В пятницу, 28 мая, ожидается +3...+8 ˚С ночью, местами заморозки до -3 ˚С. Возможен туман. Днём прогнозируется до +23 ˚С, местами дождь. Ветер 7—12 м/с.

В субботу, 29 мая, характер погоды не изменится. В ночное время вероятны заморозки до -2 ˚С, днём температура воздуха составит +23…+28 ˚С. Осадков не ожидается. Порывы ветра до 10 м/с.

В воскресенье, 30 мая, прогнозируется +8…+13 ˚С ночью, +27…+32 ˚С днём. Скорость ветра составит 8—13 м/с.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить