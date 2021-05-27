Синоптики рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В пятницу, 28 мая, ожидается +3...+8 ˚С ночью, местами заморозки до -3 ˚С. Возможен туман. Днём прогнозируется до +23 ˚С, местами дождь. Ветер 7—12 м/с.

В субботу, 29 мая, характер погоды не изменится. В ночное время вероятны заморозки до -2 ˚С, днём температура воздуха составит +23…+28 ˚С. Осадков не ожидается. Порывы ветра до 10 м/с.

В воскресенье, 30 мая, прогнозируется +8…+13 ˚С ночью, +27…+32 ˚С днём. Скорость ветра составит 8—13 м/с.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.